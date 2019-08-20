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Swastika'ya benzeyen oyun makinesi tepki çekti

Almanya'da bir lunaparkta bulunan oyun makinesinin tasarımı, swastikaya benzediği için tepki çekti.

20.08.2019 11:01 Swastika'ya benzeyen oyun makinesi tepki çekti
Almanya'da bir lunaparkta bulunan oyun makinesinin tasarımı, swastikaya benzediği için tepki çekti. Oyun makinesi, lunaparktan kaldırıldı.

Olay, Löffingen kentindeki bir lunaparkta meydana geldi. Temmuz ayında açılış yapan lunaparkta bulunan 'Kartal Uçuşu' isimli oyun makinesinin tasarımı, sosyal medyada tepki çekti. Tasarımın, Almanya'da yasaklı olan 'swastika' sembolünü andırdığı belirtildi.

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine açıklama yapan lunapark yöneticisi Patrick Hassler, daha önce böyle bir benzerliği fark etmediklerini dile getirdi. Oyun makinesinin operatörü Rudiger Brown ise bu benzerlikten dolayı 'gücenen' insanlardan özür dilediğini söyledi.

Kartal Uçuşu isimli oyun makinesi, lunaparktan kaldırıldı.



Almanya, Kartal, Dünya

Kaynak: DHA

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