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Sydney Havalimanı'nda dekolteli kadına tepki çeken uyarı: Burası striptiz kulübü değil

Sydney Havalimanı'nda genç bir kadın önce erkek arkadaşının dizine oturduğu için uyarıldı, daha sonra da "İç hatlar terminali striptiz kulübü gibi işlemiyor." sözleriyle güvenlik görevlisi uygunsuz giyinmekle suçladı. Avustralya'da konuşulan haber ise tartışma yarattı.

07.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:53 Sydney Havalimanı'nda dekolteli kadına tepki çeken uyarı: Burası striptiz kulübü değil

Avustralya'nın Sydney Havalimanı'nda Jetstar Havayolları ile 3 Kasım'da Melbourne'e yapacağı uçuş için bekleyen 33 yaşındaki Serah Nathan, önce bir görevli tarafından oturuşu nedeniyle uyarıldı. Ardından güvenlik görevlisi kadının yanına gelip uygunsuz giyinmekle suçlayıp, "İç hatlar terminali striptiz kulübü gibi işlemiyor." dedi.

"ÇOCUKLAR İZLİYOR" TEPKİSİ

Uzun mesafe ilişkisi yaşadığı sevgilisinin dizine oturan ve havadan sudan şeylerden konuştuklarını söyleyen Nathan, kendisine yaklaşan kadın görevlinin "Ayrı bir koltuğa oturun, çocuklar izliyor. İç hatlar terminalini striptiz kulübü gibi işletmiyorum" dediğini aktardı. Etrafta hiç çocuk olmadığını söyleyen Nathan, uyarı karşısında afalladıklarını belirtti.

GİYİMİ UYGUNSUZ BULUNDU

Nathan'ın aktardığına göre görevli, birkaç dakika sonra Jetstar ekibinin sorumlusuyla birlikte dönerek, başka yerde oturması gerektiğini tekrarladığı ve "Erkek arkadaşınızın üzerine oturarak buradaki ailelere saygısızlık yapıyorsunuz" dedi. Daha da ileri giden görevli, "Bu şekilde giyinmiş bir halde uçağa binebileceğinizden de şüpheliyim ama her koşulda bu çıkış kapısında oturamazsınız" ifadelerini kullandı. Altında bir eşofman ve göbeği açık tişört bulunan Nathan, kendi fotoğrafıyla birlikte yaşadıklarını Twitter'dan paylaştı.


Avustralya, Dünya, Güncel

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