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SYDV heyet üyeleri seçimi yapıldı

Baskil Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyet üyeleri seçimi yapıldı.

27.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:38 SYDV heyet üyeleri seçimi yapıldı
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyet üyeleri seçimi yapıldı.
Şakir Benzeş Kültür Merkezinde yapılan seçime, Kaymakam Oğuz Cem Murat, İlçe Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Baskil il genel meclis üyeleri, muhtarlar katıldı.
Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey, "Kaymakamımız Oğuz Cem Murat beyin katımlıyla Baskil SYDV mütevelli heyet üye seçimi gerçekleştirdik. Mahalle muhtarları adına Celal Aydın, köy muhtarları adına Düğüntepe Köyü Muhtarı Kenan Özdemir seçildi. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim." dedi.

Oğuz Cem Murat, Jandarma, Baskil, Güncel

Kaynak: AA

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