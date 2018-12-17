Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde Kaymakamlık
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine muhtar temsilcileri seçildi.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş
başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Yapılan seçimde muhtar temsilcileri Salih Salıncı ve Veysi Atilla olarak belirlendi.
Kaymakam Işıktaş, mütevelli heyeti üyeliklerine seçilen muhtarları tebrik ederek, görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Toplantıda daha sonra Işıktaş, mahalle ve köy muhtarlarının sorunlarını dinledi.
Kaynak: AA