Sylvania Türkiye, 'milli ve yerli' ürünleriyle dış pazarlara damgasını vurmaya başladı

Sylvania Türkiye ve CIS Ülkeleri Genel Müdürü Azim Tuncinar, en önemli hedeflerinden birinin Sylvania ürün portföyünü millileştirmek' olduğunu vurgularken, "2019 yılında CIS ülkeleri dış satış sorumluluğunun da Sylvania Türkiye'ye verilmesiyle birlikte yerli ürünlerimizle yurt dışında önemli projelere imza attık" dedi.

Dünyanın dört bir yanına ulaşan yenilikçi aydınlatma ürün ve çözümlerini Türkiye pazarıyla buluşturan Sylvania, yeni ürün ve çözümlerini, bu yıl 18-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen, aydınlatma sektörünün uluslararası tek fuarı IstanbulLight'ta tanıttı.

Profesyonel ve mimari aydınlatma çözümleri alanında küresel pazarın önde gelen markaları arasında yer alan Sylvania, fuar kapsamında düzenlediği özel bir etkinlikle; basın mensupları ve aydınlatma sektörünün ileri gelenleriyle bir araya geldi. 20 Eylül Cuma günü İstanbulLight Salon 10'da yer alan fuar standında düzenlenen etkinlikte, Sylvania'nın Türkiye pazarındaki yeri ve gelecek dönem iş hedefleri açıklandı.

Sylvania Türkiye'nin sorumluluk alanı genişledi

Sylvania markasını, iki yıl gibi kısa bir süre içinde bütün Türkiye'ye yaymalarının global yönetim ekibi tarafından takdir edildiğini belirten Sylvania Orta Doğu, Türkiye ve CIS Ülkeleri Bölge Başkanı Ayhan Şiriner, "Sylvania global yönetim ekibi bize büyük destek veriyor. Çamlıca Camii ve İstanbul Havalimanı gibi önemli ve sembol projelerde yer alma başarılarımız global tarafından da dikkatle takip ediliyor. Bu önemli başarılar neticesinde, 2019 yılı başında 9 Türk Cumhuriyeti'nin sorumluluğu Türkiye'ye verildi. Sylvania Türkiye olarak sorumluluk alanımızın genişlemiş olmasından gurur duyuyoruz ve bu bölgede iş ortaklarımızla birlikte büyümeyi hedefliyoruz" dedi.

Çamlıca Camii ve İstanbul Havalimanı'nı aydınlattı

Sylvania Türkiye ve CIS Ülkeleri Genel Müdürü Azim Tuncinar ise Sylvania'yı ülkemizde hak ettiği yere getirmek için büyük bir eforla çalıştıklarını dile getirerek, "Türkiye'nin her bölgesinde Sylvania bayileri bulunuyor. Bayilerimizin yaygın satış ağı sayesinde her yerde Sylvania markalı lamba ve armatürlere ulaşmak mümkün. Ticari kanalın yanı sıra özel projelere öncelik veriyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl çok büyük iki projede yer aldık. Çamlıca Camisi'nin iç kubbe, kütüphane ve sergi salonları kısımlarının aydınlatmalarını, 50. Yaşını kutlayan Concord markalı armatürlerimizle yaptık. İstanbul Havalimanı'nda ise duty free ofislerini yine Concord markasına sahip Curvelyte armatürlerimiz ile benzersiz ve yenilikçi bir çözümle aydınlatmış olduk. Bu sene başından itibaren de tüketici ve e-ticaret kanalında çalışmalarımıza başladık. Şu anda Teknosa mağazaları ve online kanallarda Sylvania lambalar, son tüketicinin beğenisine sunulmaktadır" diye konuştu.

Ağustos ayında 2018 ciromuzun 3 katına ulaştık

2019 yılında dış satış sorumluluğunun Sylvania Türkiye'ye verilmesiyle birlikte yurt dışında önemli projelere imza attıklarını vurgulayan Genel Müdür Tuncinar, şunları kaydetti: "Özellikle yerli üretim ürünlerimizi dış pazarlarda kullanarak içerdeki durgunluğu aştık. Ayrıca 2019 senesinde şu ana kadar 2018'de yaptığımız cironun 3 katını Ağustos sonu itibarıyla yapmış durumdayız."