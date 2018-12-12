Szolnoki Olaj - Pınar Karşıyaka: 70-74

FIBA Avrupa
Kupası 2'nci Tur I Grubu ilk hafta müsabakasında Pınar Karşıyaka
deplasmanda Macaristan
'ın Szolnoki Olaj
takımını 74-70 mağlup etti.
Tiszaligeti Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-18, ilk yarıyı ise 47-38 önde kapattı. Üçüncü periyotta savunmasını sertleştiren İzmir
temsilcisi, rakibini 12 sayıda tutarken rakip potaya ise 20 sayı gönderdi ve karşılaşmanın final periyoduna 1 sayı farkla geride girdi: 59-58. Mücadelenin son periyodunda da etkili savunmasını sürdürerek rakibini 11 sayıda tutan Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 74-70 galip ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte Pınar Karşıyaka 2'nci tura galibiyetle başladı.
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Pınar Karşıyaka'dan Sek
Henry oldu.
12 Aralık 2018 Çarşamba 22:44