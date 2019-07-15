15.07.2019 12:25
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"Taahhütleri askıya almamız, diplomatik fırsattır"

"Taahhütleri askıya almamız, diplomatik fırsattır"

İran Atom ve Enerji Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya alma kararlarının bir inatlaşma olmadığını söyledi.

İran Atom ve Enerji Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, nükleer anlaşmadaki taahhütleri askıya alma kararlarının bir inatlaşma olmadığını söyledi. İran Atom ve Enerji Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılması ile birlikte anlaşmaya muhatap olan ülkelerin verdikleri sözleri unuttuklarını söyleyerek, "İran'ın bugün nükleer çalışmalarını devam ettirmesi bu ülkelere sözlerini tutmaları için bir hatırlatmadır" dedi. İran'ın anlaşma çerçevesinde nükleer çalışmalarına devam ettiğini belirten Kemalvendi, nükleer anlaşmanın 26 ve 36. maddelerinde bu konunun yer aldığını vurguladı. İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya alma kararının geçerliliğini koruduğunu söyleyen Kemalvendi, uranyumu zenginleştirmede 3.67 yüzdelik sınırı aştıklarını söyleyerek, "Taahhütleri askıya alma kararımız bir inatlaşma değil. Bu karar karşı tarafın kendisine gelmesi için verilmiş diplomatik bir fırsattır. İran'ın tüm taahhütlerini yerine getirdiği unutulmamalıdır" dedi.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Kaynak: İHA
Ankara Ticaret Odası, İran, Güncel

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