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TAB Başkanı Şahin'den, ballarda 'kalıntı ve kirlilik' algısı tepkisi

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, arıcılık ve arı ürünleri ilgili verilen bilgilerin yanlış olduğunu, yapılan açıklamaların ise arıcılık sektörüne ve arıcılara zarar verdiğini söyledi.

28.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:00
TAB Başkanı Şahin'den, ballarda 'kalıntı ve kirlilik' algısı tepkisi
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, arıcılık ve arı ürünleri ilgili verilen bilgilerin yanlış olduğunu, yapılan açıklamaların ise arıcılık sektörüne ve arıcılara zarar verdiğini söyledi. Şahin, "Yapılan açıklamalarla ilgili sektör ve arıcılarımız adına hukuki yönden her türlü hakkın aranacağını bildirmek isteriz"

Bir TV programında arıcılık ve arı ürünleri ilgili verilen bilgilerin yanlış olduğunu iddia eden Şahin, bilgileri veren kişilerin de tüketici algısı ile oynayarak, kendi reklamlarını yaptıklarını ileri sürdü. Şahin, "Yapılan açıklamalar arıcılık sektörüne ve arıcılara zarar vermiştir. Bu konuda Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) olarak sektör ve arıcılarımız adına hukuki yönden her türlü hakkın aranacağını bildirmek isteriz" dedi.

Şahin, Türkiye'deki balların arıcıların yoğun emek ve uğraşları sonucu üretildiğini belirterek, çeşitli gerekçeler öne sürülerek arıcıların emeklerinin ve ürünlerinin yok sayılmasının, kötülenmesinin kabul edilemediğini vurguladı.

Programın, ballarda 'kalıntı ve kirlilik' algısı üzerinden yapıldığını dile getiren Şahin, şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemizde ballar Tarım ve Orman Bakanlığınca belli bir metot dahilinde analize tabi tutulmakta, varsa gereken uyarılar yapılmaktadır. Kalıntı konusunda gereken duyarlılık gösterilmekte, arıcılarımız tarafından Bakanlık ruhsatlı ilaçların kullanımına dikkat edilmektedir. Bakanlık genelgesi doğrultusunda antibiyotik kullanımı da yasaklanmış olup, kontrol ve denetim çalışmalarında antibiyotik açısından da gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla sağlıklı ve kaliteli bal üretimi yanında bal hasadı, tenekelere doldurulması gibi süreçler de hijyen koşulları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Hatta gerek TV programları gerekse yapılan eğitim çalışmaları kapsamında balın hijyenik koşullarda üretimi ve pazara sunulması konularında eğitim çalışmaları tarafımızca yürütülmektedir. Program esnasında konuklar tarafından ileri sürülen gerekçeler tamamen pazardan pay kapma yarışı içerisinde öne sürülen ve arıcılık sektörümüze darbe vuran talihsiz açıklamalardır"

Programı kınayan Şahin, yetkililerin bu hatayı düzeltici yönde açıklamada bulunmalarını ve tekzip yayınlamalarını talep etti. Şahin, aynı zamanda bölümün internet sitesinden silinmesini ve gerçeklerin konuşulabilmesi için programda konuk olarak yer almak istediklerini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ziya Şahin, Türkiye, TV, Güncel

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