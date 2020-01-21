TABA-AmCham Başkanlığı'na yeniden Ali Osman Akat seçildi

TABA-AmCham Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası'nın genel kurul toplantısında Genel Başkanlığa yeniden Ali Osman Akat seçildi.

TABA-AmCham Genel Başkanı Akat, "TABA- Amcham'in Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirdiği yüksek katılımlı olağanüstü genel kurul toplantısında, ilkesel birlikteliğimizi, saygı gönül birlikteliğimizle taçlandıran tüm üyelerimize, eski kurullarımızda görev alarak önemli çalışmalara katkıda bulunmuş olan tüm mesai arkadaşlarımıza, derneğimiz ve şahsım adıma teşekkürlerimi sunarım" dedi ve ekledi:

"Yeni dönemde birlikte çalışacağımız yeni yönetim kurulumuz ve diğer kurullarımızda görev almak üzere seçilen arkadaşlarıma başarılar dilerim. Demokratik bir seçimle bizleri yeniden göreve getirerek güvenlerini beyan etmiş olan tüm delegelerimizin teveccühleri karşısında, birlik ve beraberliğimizin geleceğini hayırlı bir geleceğe taşımak için her türlü gayreti göstereceğimizi, şükran ve saygılarımla arz ederim."

TABA-AmCham Yönetim Kurulu:

Genel Başkan : Ali Osman Akat

Başkan Yardımcısı: Süleyman Ecevit Sanlı

Başkan Yardımcısı: Cüneyt Yüksel

Başkan Yardımcısı: Eyüp Akbal

Başkan Yardımcısı: İmren Nilay Tüfekçi

Başkan Yardımcısı: Abdullah Bozatlı

Sayman : Mehmet Ökçün

Genel Sekreter : Yılmaz Sönmez (Tablo)