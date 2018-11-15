Tabakhane Köprüsü Ulaşıma Açıldı

Su borusunun patlaması sonucu küçük bir kısmında çökme oluşan Tabakhane Köprüsü, yeniden ulaşıma açıldı. Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Cengiz Çolak
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan su arızasının çözümlendiğini belirterek, "Su kesintisi yaşanan mahallere su verildi. Bu işlemin ardından yolun küçük bir kısmında meydana gelen kaymanın önüne geçilmesi için çalışmalar başlatıldı. Çalışmanın ardından da yol yeniden trafiğe açıldı." diye konuştu. Ortahisar
ilçesindeki Tabakhane Köprüsü çıkışında dün akşam saatlerinde yer altından geçen su borusu patlamış, patlayan borudan fışkıran tazyikli suyun kuvvetiyle yolun bir kısmında çökme meydana gelmişti.
Trabzon
15 Kasım 2018 Perşembe 16:48