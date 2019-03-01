Taban Birliklerinden Bakan Berat Albayrak'a Teşekkür

Kaynak: İHA

Trabzon'da bulunan futbol sahalarındaki tesis sorunlarının çözümüne katkıda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a spor taban birlikleri ASKF, TÜFAD, Hakem ve Gözlemciler Derneği, Saha Komiserleri Derneği ve kulüp başkanları teşekkür etti.Taban birlikleri yaptığı yazılı açıklamada," Özelikle Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan doğal çim ve sentetik çim saha arasındaki alana çift taraflı tribün yapılması ve tribünlerin altında amatör kulüpler için soyunma odalarına yer verilmiş olması, spor camiamızda sevinçle karşılanmıştır. Trabzon sevdalısı olan Sayın Bakanımız Berat Albayrak'a üstün ve özverili katkılarından ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Spor taban birlikleri olarak bizler, bugün Millet Parkı içerisinde, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun bulunduğu alanda yüzyıl önce de var olan Yavuz Selim Sahası'nın alt yaş grupları için yaşatılması gerektiğine de yürekten inanıyoruz. Sayın Bakanımızın bu talebimize de destek olacağından kuşkumuz yoktur" ifadelerine yer verdiler - TRABZON