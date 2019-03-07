Taban Çarşı Esnafıyla Bir Araya Geldi

Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çarşı esnafıyla istişare toplantısı düzenledi.Şehrin yönetimine vatandaşları da dahil ederek ortak aklın çalıştığı bir yönetim tarzı oluşturan Belediye Başkanı Alper Taban, saha ekibinin yaptığı çalışmalarda vatandaşlardan gelen talep üzerine çarşı esnafıyla bir araya geldi. Kent Müzesi Konferans Salonunda düzenlenen istişare toplantısına 70 çarşı esnafı iştirak etti.Çarşıda dernekleşmeyle ilgili çalışmalar olduğunu kaydeden Taban, "Böyle bir talep olduğunu biliyoruz. Dernekleşme olursa talepler ve çalışmalar daha kolay ilerleyebilir diye düşünüyoruz. Burada sizlerden talep ve önerilerinizi, şikayetlerinizi dinleyerek bunları nasıl olgunlaştırırız, nasıl hayata geçiririz noktasında çalışacağız. Zamanında bölgede bir yenilenme, düzenleme çalışmaları yapıldı. Bölgenin aktivitesini arttırabilmek adına bir şeyler yapıldı. Lakin konjektür her an değişebiliyor. Örneğin aydınlatmaların eksik olduğuna dair çok fazla bildirim alıyoruz. Çarşımızda nasıl bir çalışma yapılabilir, neler gereklidir bunları sizlerden dinleyebilmek adına bugün sizleri davet ettik. Bu öneri de olabilir, eleştiri de olabilir hiç fark etmez. Hepsine açık olduğumu ifade etmek istiyorum. Gönül rahatlığıyla düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. Buradan çıkacak sonuçları da hayata geçirme adına ekiplerimizle birlikte çalışacağız" diye konuştu.Başkan Taban, geride kalan 16 aylık süreyi ağırlıklı olarak vatandaşları dinleyerek geçirmek istediklerini de vurgulayarak şöyle devam etti:"Elimizde çok güncel bilgiler var. Mesela çarşı bölgemizde 84 firmadan bizlere dernek kurulmasıyla ilgili talep gelmiş. 60 firmadan çevre düzenleme ve peyzaj, ışıklandırma ve tabelalarla ilgili 43 firmamız talepte bulunmuş, 24 firma trafikle ilgili görüşlerini bildirmiş. Bunlar bayramlarda çarşının trafiğe kapatılması, bisiklet ve motosikletlerin çarşıya girmesi gibi. Benzer şekilde devam eden eleştiri ve şikayetler var elimizde. 115 firmamızı ziyaret ettik." - BURSA