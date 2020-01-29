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Taban çökünce forklift alt kata düştü: 2 işçi yaralandı (2)

Sultangazi'de bir iş yerinin ikinci katında kullanılan forklift, binanın tabanın çökmesi sonucu alt katta çalışan işçinin üzerine düştü.

29.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:45
'de bir iş yerinin ikinci katında kullanılan forklift, binanın tabanın çökmesi sonucu alt katta çalışan işçinin üzerine düştü.
Cebeci Mahallesi 2599 Sokak'ta sandalye üretimi yapılan iki katlı iş yerinin ikinci katında forklift ile çalışma yapıldığı sırada taban çöktü. Forklift, sürücüsüyle birlikte alt katta çalışan bir işçinin üzerine düştü.
Olayda forklift sürücüsü yaralanırken, göçük altında kalan işçi, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralı işçiler hastaneye kaldırılırken olayın ardından iş yerinde üretime ara verildi.
Taban çökünce forklift alt kata düştü: 2 işçi yaralandı (2)

Sultangazi, İşçi, Güncel

Kaynak: AA


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