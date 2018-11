Taban'dan Voleybol Maçlarına Davet

2018-2019 sezonunda iki kulvarda mücadelesine devam eden İnegöl Belediyespor bu hafta kendi sahasında birbirinden önemli maçlara çıkacak. Hafta sonu spor şöleninin yaşanacağı İnegöl'de, ilk olarak 24 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'da Voleybol Erkekler 2.liginde doludizgin yoluna devam eden İnegöl Belediyespor sahaya çıkacak. Temsilcimiz ligin 10. haftasında Yeniceköy Spor Salonunda Fethiye Belediye takımını konuk edecek.

Türkiye'nin devlerinin yarıştığı Efeler Liginde mücadele eden İnegöl Belediyespor voleybol takımı ise 25 Kasım Pazar günü saat 16.00'da İnegöl Gençlik Hizmetleri Spor Salonunda Arkas Spor takımı ile karşı karşıya gelecek.

"BİZİM YEGANE AMACIMIZ SALON SPORLARINA OLAN İLGİYİ DAHA DA ARTTIRMAK"

İnegöl Belediyespor takımlarının zorlu müsabakaları öncesi Başkan Alper Taban açıklama yaparak İnegöl'de oynanacak iki karşılaşmaya da ilçemizdeki sporseverleri davet etti. Taban açıklamasında, "Belediyespor bu sezon iki zorlu kulvarda mücadele ediyor. Voleybolda A takımımız Efeler Ligi'nde mücadele verirken, voleybol 2. Liginde ise gelişim takımımız İnegöl Belediyespor tamamı altyapıdan oluşan kadrosuyla mücadele ediyor. Temsilcilerimiz ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bizim yegane amacımız salon sporlarına olan ilgiyi daha da arttırmak. Sporun sadece futboldan ibaret olmadığını göstermek istiyoruz. Takımlarımızın kendi liglerinde zorlu rakipler karşısında her geçen gün daha da artan bir performans göstereceklerine inancımız tam. Yönetiminden, oyuncusuna ve teknik ekibine kadar Belediyespor her şeyin en güzelini hak ediyor. Uzun soluklu bu lig maratonunda alacağımız iyi sonuçlar ile inşallah hedeflediğimiz ve arzuladığımız noktalarda sezonu bitiririz" dedi.

VOLEYBOL 2. LİGİNDE RAKİP FETHİYE BELEDİYE

Bu hafta ilk olarak 2.ligde mücadele eden İnegöl Belediyespor takımının mücadelesine şahitlik edeceğiz diyen Taban; "Voleybol Erkekler 2. liginde 1. grupta mücadele eden takımımız yoluna doludizgin devam ediyor. Geride kalan 9 haftada takımımız ligde üst sıralarda kendine yer bulmayı başardı. Tamamı altyapı oyuncularından oluşan gelişim takımımızın güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu hafta rakibimiz olan Fethiye Belediye de iyi bir takım. İki takımda zirveye oynuyor. Voleybol severleri güzel bir maç bekliyor. Mutlak galibiyet için sahaya çıkacağız. 24 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'da Yeniceköy Spor Salonunda oynanacak olan bu zorlu maça tüm voleybol severleri bekliyoruz. Maça gelmek isteyen voleybol severler için saat 13.30'da belediye önünden ücretsiz araç kaldırılacağını da buradan özellikle belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

ARKAS SPORA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Efeler Liginde mücadele eden Belediyespor voleybol takımının pazar günü saat 16.00'da ligin güçlü ekiplerinden Arkas Spor'u konuk edeceğini ifade eden Taban, "Sezonun 7. haftasında kendi seyircimiz önünde zorlu bir mücadele vereceğiz. Seyircimizin de desteği ile rakibimizi İnegöl'den eli boş göndermek istiyoruz. İlk 6 haftada istediğimiz sonuçları aldığımızı söyleyemeyiz. Geçen hafta İstanbul Büyükşehir belediyeye deplasmanda yenildik. Rakibimiz Arkas Spor ise kendi sahasında Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı. İki takım içinde zor bir maç olacak. Efeler liginde mücadele eden tüm takımlar iddialı. O yüzden her maça final gözüyle bakıyoruz. Güzel bir maç olacağına eminim. Onlar da galip gelmek isteyecekler. Ancak biz kendi sahamızda ve seyircimizin de desteği ile Arkas Spor'a geçit vermek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Taban son olarak; "Bu hafta sonu oynanacak bu zorlu voleybol karşılaşmalarına tüm ilçe halkımızı davet ediyoruz. Voleybol maçlarında her zaman yanımızda itici bir güç olarak yer alan sporsever halkımıza teşekkürlerimizi sunuyor, sporun yaşamımızın bir parçası olması temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.