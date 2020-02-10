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Taban döşemesinin altında esrar ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, evinin bir odasının taban döşemesinin altına kova içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen zanlı yakalandı.

10.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:50Taban döşemesinin altında esrar ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı
'nın ilçesinde, evinin bir odasının taban döşemesinin altına kova içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Dumlupınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen H.H.T'yi takibe aldı.
Şüphelinin ilçe merkezindeki evine operasyon düzenleyen ekipler, bir odanın tabanındaki tahtaların altına kovayla saklanan 600 gram esrar ile hassas terazi buldu.
Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Dumlupınar, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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