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Tabanca hırsızlığına adli kontrol

Samsun'da girdiği evden bulundurma ruhsatı tabancayı çalıp başkasına satan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:04Tabanca hırsızlığına adli kontrol
'da girdiği evden bulundurma ruhsatı tabancayı çalıp başkasına satan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un ilçesi Karaperçin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli bir kişinin evine giren hırsız, bulundurma ruhsatlı tabancayı çaldı. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tabancayı çalıp sattığı iddia edilen D.Ç.'yi (20) yakalayarak gözaltına aldı. D.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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