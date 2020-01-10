Tabanca hırsızlığına adli kontrol

Samsun
'da girdiği evden bulundurma ruhsatı tabancayı çalıp başkasına satan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy
ilçesi Karaperçin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli bir kişinin evine giren hırsız, bulundurma ruhsatlı tabancayı çaldı. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tabancayı çalıp sattığı iddia edilen D.Ç.'yi (20) yakalayarak gözaltına aldı. D.Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN