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Tabanca ve çelik yeleklerin bulunduğu evdeki 10 kişi yakalandı

Adana'da eve düzenlenen operasyonda 5 çelik yelek ve 5 tabanca ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

30.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:26
'da eve düzenlenen operasyonda 5 çelik yelek ve 5 tabanca ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde bir grup zanlının, aralarında husumet bulunan kişilere yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları bilgisi üzerine harekete geçti.
Tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 çelik yelek, 5 tabanca, 215 mermi ve uzun namlulu silah şarjörü ele geçirdi.
Ekipler, evdeki 10 kişiyi gözaltına aldı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerden ikisinin çeşitli suçlardan arandığı öğrenildi.
Tabanca ve çelik yeleklerin bulunduğu evdeki 10 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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