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Tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadı

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk (25), temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vuruldu.

26.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:14Tabancasını temizlerken göğsünden vurulan uzman çavuş kurtarılamadı

AFYONKARAHİSAR'ın ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Öztürk (25), temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vuruldu. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sinanpaşa Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Gökhan Öztürk, dün Öğretmenler Mahallesi'ndeki evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vurularak, ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Öztürk, eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince ambulansla Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Öztürk kurtarılamadı. Uzman Çavuş Gökhan Öztürk'ün naaşı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirildi, burada yapılan işlemlerin ardından memleketi Aydın'ın Kuyucak ilçesine gönderildi. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Diğer yandan cenazeyi almaya gelen Gökhan Öztürk'ün ailesi ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı.



Sinanpaşa, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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