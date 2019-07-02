02.07.2019 12:58
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Tabancasını temizlerken canından oldu

Tabancasını temizlerken canından oldu

Gaziantep'te, tabancasını temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokunan 24 yaşındaki polis memuru Ali Başyiğit, kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep 'te, tabancasını temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokunan polis memuru Ali Başyiğit (24), kurşunun başına isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Görevden dönen Ali Başyiğit, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı evde tabancasını temizlemeye başladı. Başyiğit'in temizlik yaptığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokunmasıyla tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Başyiğit için ev arkadaşları sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, Başyiğit'in yaşamını yitirdiği belirledi.

KONYA'DA DEFNEDİLECEK
1 yıldır Gaziantep'te görev yaptığı öğrenilen polis memuru Başyiğit'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından memleketi Konya 'da toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: DHA
Gaziantep , Yeditepe , Güncel

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