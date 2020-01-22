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Silahla kız kardeşini korkutmak isteyen bir kişi kendini vurdu

Adana'da bir kişi tabancasıyla oynadığı sırada yanlışlıkla kendini başından vurarak ağır yaralandı. Yaralanan kişinin kız kardeşini korkutmak istediği anda silahın ateş aldığı öğrenildi.

22.01.2020 07:09 | Son Güncelleme: 22.01.2020 08:12

Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde bulunan bir bakkalın önünde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Selahattin Bayram, kız kardeşiyle kendilerine ait bakkalda bulundukları sırada Bayram tabancasıyla oynamaya başladı.

DURUMU KRİTİK

İddiaya göre kız kardeşini korkutmak istediği sırada Bayram, yanlışlıkla kendini vurdu. Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri Bayram'ı Şehir Hastanesine kaldırdı. Bayram'ın durumun ağır olduğu öğrenildi.

KIZ KARDEŞİNİN İFADESİ ALINACAK

Polis, Selahattin Bayram'ın kız kardeşinin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahla kız kardeşini korkutmak isteyen bir kişi kendini vurdu

Selahattin Bayram, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (6)
MÜEZZİN:Çorum dedim adana çıktı hayret
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MAKARAKUKARAKAKARAKİKİRİ:şaka şaka
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GURBETCİ:Adanayi okuduktan sonra hiç birşeye sasmiyorum artik
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KÜBRA:ADANA. . . . ŞAŞIRMADIM
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ARİSTOKRAT:alkışlıyorum devamı gelsin diyorum böyle salakların dünyadan göç etmesi mühim maalesef türkiyede çok fazla var
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:( SABIR:yahu milletin psikolojisi bozuldu . . . acil düzelmemiz lazım
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3. Sayfa

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22.01.2020 11:57:58