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Tabancayla 3 kişiyi öldüren zanlı, polise teslim oldu

Konya'da kamyon servisinde çalışan kişiyle başka bir iş yerinin iki sahibini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

07.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:09
Konya 'da kamyon servisinde çalışan kişiyle başka bir iş yerinin iki sahibini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.
Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir kamyon bakım servisine giden tır şoförü Yusuf Ö. (33), iddiaya göre, aralarında uyuşturucu meselesi nedeniyle husumet bulunan depo sorumlusu Halil İbrahim Uzun'u (33) silahla başından vurarak kaçtı.
Uzun, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Saldırının ardından aracıyla Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir iş yerine giden Yusuf Ö, burada iş yeri sahipleri Yaşar Baki Uzun ile Mehmet Ali Şeflek'i de tabancayla yaraladı.
Daha sonra karakola giderek teslim olan Yusuf Ö, iki ayrı yerde üç kişiyi vurduğunu itiraf etti. Cinayet zanlısının ifadesi üzerine, Horozluhan Mahallesi'ne de polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Başlarından vurularak ağır yaralanan Uzun ve Şeflek, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Silahla öldürülen üç kişinin cesedi, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayet zanlısı, karakoldaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Tabancayla 3 kişiyi öldüren zanlı, polise teslim oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Güncel

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Tabancayla 3 kişiyi öldüren zanlı, polise teslim oldu
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