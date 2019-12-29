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Tabancayla göğsünden vurulan 4 yaşındaki hasan öldü

Tabancayla göğsünden vurulan 4 yaşındaki Hasan öldüDiyarbakır'da evlerinde tabancayla vurulan 4 yaşındaki Hasan Hanilci, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

29.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:17
Tabancayla göğsünden vurulan 4 yaşındaki Hasan öldü
'da evlerinde tabancayla vurulan 4 yaşındaki Hasan Hanilci, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, dün akşam merkez ilçesinin Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Hanilci evde tabancadan çıkan kurşunla göğsünden vuruldu. Kanlar içinde kalan küçük Hasan'ı ailesi, evin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Hasan Hanilci, buradan da ambulansla Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak küçük Hasan, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı.
Hasan Hanilci'nin cansız bedeni otopsi için morga konulurken, evde inceleme yapan polisler biri kurusıkı 2 tabanca ile ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Hasan Hanilci'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Tabancayla göğsünden vurulan 4 yaşındaki hasan öldü

Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Kaynak: DHA


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