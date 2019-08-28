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Tabancayla oynarken ağabeyini vurdu

DİYARBAKIR'da, 19 yaşındaki M.T. oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu 20 yaşındaki ağabeyi A.T. boynundan yaralandı.

28.08.2019 19:14 Tabancayla oynarken ağabeyini vurdu
DİYARBAKIR'da, 19 yaşındaki M.T. oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu 20 yaşındaki ağabeyi A.T. boynundan yaralandı.
Olay akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. 5 Nisan Mahallesi 709'uncu sokaktaki apartmanının 4'üncü katında oturan M.T., iddiaya göre, evde oynadığı tabancanın kazara ateş almasıyla yanında bulunan ağabeyi A.T. boyundan vuruldu. Olayın arından M.T., sağlık görevlilerine ve polis ekiplerine paber verdi.
Yaralı A.T., olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülürken, olayın yaşandığı evde inceleme yapan polis ekipleri, ağabeyini kazara vuran M.T.'yi gözaltına aldı.



- Diyarbakır

Diyarbakır, Bağlar, Güncel

Kaynak: DHA

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