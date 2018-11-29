Tabanlıoğlu, "ÖTE/DE/Kİ Mimarlık" Sergisiyle Akbank Sanat'ta

Tabanlıoğlu Mimarlık, yine sektörün önemli temsilcilerinden Mimarlar + Han Tümertekin ile birlikte çalışmalarını ÖTE/DE/Kİ MİMARLIK Sergisi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Mimarlık dünyasının iki önemli markasını bir araya getiren Akbank Sanat'taki serginin küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ve sergi danışmanlığını Luca Molinari üstlendi.

Sergide, Tabanlıoğlu Mimarlık imzası taşıyan, Dakar Kongre Merkezi odakta olmak kaydıyla, Bodrum Havalimanı, Bodrum Loft, Atatürk Kültür Merkezi, Beyazıt Kütüphanesi, Baksı Kadın İstihdam Merkezi, Lusail Benchmark, Balhambar Kitaplık-Cafe, New York'tan konut örnekleri gibi farklı projelerin çizim, maket, fotoğraf, video, malzeme örnekleri ve mock-up'lar gibi çeşitli enstümanlarla mimari anlatısı yer alıyor.

Tabanlıoğlu Mimarlık ortağı Melkan Gürsel, "Mimarlık pratiği bir alanı, bir mekânı, o yerin kendi imkanlarından referans alarak, "en iyi" şekilde örtmek ve yaşatmaktır. Yerine ve zamanına bağlı olarak, "İyi"nin içeriği göreceli olarak değişse de yaşamın akışını kolaylaştırmak, mutluluk katmak mimar için ana odak olmalıdır. Leonardo da Vinci'nin yüz yıllar önce söylediği gibi -Sadelik gelişmişliğin nihai safhasıdır-" diye konuştu.

Murat Tabanlıoğlu ise serginin ana projesi hakkında şunları söyledi: "Tasarımın ilham kaynağı bölgenin tipik coğrafyası ve doğal değerleridir. Senegal'e has Baobab ağaçları, 25 metre veya daha fazla büyüyebilen olağanüstü geniş gövdeleriyle bilinir. Dakar Kongre Merkezi projesini oluşturan farklı işlevlere atanmış bloklar, anıtsal Baobab ağacının korunaklı dalları gibi, tüm mekanları iklim şartlarından ve özellikle direkt güneş ışığından koruyan tek parça bir çatının altında bir araya gelmiştir."