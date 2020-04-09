Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tabela asarak köyü giriş çıkışlara kapattılar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde yaşayanlar, korona virüsü salgını nedeniyle tabela asarak köyü giriş çıkışlara kapattılar.

09.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:10
Tabela asarak köyü giriş çıkışlara kapattılar
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyünde yaşayanlar, korona virüsü salgını nedeniyle tabela asarak köyü giriş çıkışlara kapattılar.
Yüksekova ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyü sakinleri, Türkiye 'de ölümlere yol açan korona virüs salgınından sonra kendilerince tedbirler almaya başladı. Köyün girişine "Covid-19 nedeniyle köye girişler yasaktır" tabelası asarak, boş yağ tenekeleriyle yolu kapattı. Köye gelen tüm araçları geri çeviren vatandaşlar, halkın sağlığı için nöbet tutuyorlar.
Konuyla ilgili açıklama yapan köy sakini Mehmet Selim Han, köye giriş çıkışlar yoğun olduğundan dolayı önlem almak istediklerini belirterek, "Vatandaşlarımız su için gelip gidiyorlardı. Bizde önlem olarak köyün dışına çeşmeyi korduk. Milletimiz mağdur olmasın diye çeşmemizi çıkarttık. Tabiki hastalığın önüne tamamen geçemeyiz, fakat biz de önlemimizi alıyoruz. İnşallah azaltacağız. Biz dle köyün giriş ve çıkışlarını sıklaştırdık. Kontrollerimizi yaptık ve yapıyoruz" dedi.
(Metin tek/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksekova, Türkiye, Hakkari, Adaklı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tabela asarak köyü giriş çıkışlara kapattılar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK’lıları lime lime edin Haberler
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK'lıları lime lime edin
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
NY Times’tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı Haberler
NY Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı Haberler
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı
ABD’de ölüm oranları ’Virüs yaşlıları öldürüyor’ düşüncesini çürütüyor Haberler
ABD'de ölüm oranları "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürütüyor
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye’den bahsetti? Çok kritik CHP detayı Haberler
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye'den bahsetti? Çok kritik CHP detayı
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak Haberler
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

09:58: GAZİANTEP Koronavirüse karşı araç içi dezenfekte sistemi yaptı - Haber 09:58: 'Sakin Şehir'de ördeklerin egemenliği - Haber 09:57: Belediye başkanından online misafir dönemi - Haber 09:56: Korona virüse karşı dükkânına özel steril müşteri bölmesi yaptı - Haber 09:56: Cizre Belediyesi caddeleri dezenfekte ediyor - Haber 09:26: Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı - Haber 08:55: KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi - Ekonomi 08:35: "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı - Haber 08:33: Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi - Magazin 07:34: Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler - Haber 04:54: Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı - Haber 23:59: Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu - Haber