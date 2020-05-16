TABELA KONULDU: YEŞİLKÖY ÇOK AMAÇLI ACİL DURUM HASTANESİ

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yapımına başlanılan ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen Yeşilköy'deki hastane inşaatında sona yaklaşıldı.

16.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:57
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yapımına başlanılan ve önümüzdeki günlerde tamamlanması beklenen Yeşilköy'deki hastane inşaatında sona yaklaşıldı. Hastanenin isminin bulunduğu tabela yerleştirilirken uyarı levhaları da hastane çevresine asıldı. Hastanedeki son durum havadan görüntülendi.
8 Nisan tarihinde yapımına başlanılan ve 45 günde tamamlanacak olan hastane inşaatı son hızıyla devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Yeşilköy'de yapımı süren bin yataklı hastane inşaatında son anlara gelindi. 'Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi" yazılı tabela giriş binasının üstüne yerleştirilirken, çevre uyarı tabelalarının da takıldı. 7/24 aralıksız çalışmaların devam ettiği hastanenin Ramazan Bayramı sonrası hizmete açılması bekleniyor TABELA KONULDU: YEŞİLKÖY ÇOK AMAÇLI ACİL DURUM HASTANESİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Yeşilköy, Güncel, Haber

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