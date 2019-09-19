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Tabelaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir işyerinin tabelasına sıkışan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

19.09.2019 14:40Tabelaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir işyerinin tabelasına sıkışan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde faaliyet gösteren bir işyerinin tabelasına güvercin sıkıştığını gören işyeri sahibi ve vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, işyerinin tabelasına sıkışan güvercini sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri güvercini tekrar doğaya bırakırken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ÇORUM

Sungurlu, İtfaiye, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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