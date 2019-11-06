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Tabiat parkında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü tarafından tabiat parkında bulunan oturma bankları ve oyun gruplarının bakımı yapılıyor.

06.11.2019 09:13 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:18Tabiat parkında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü tarafından tabiat parkında bulunan oturma bankları ve oyun gruplarının bakımı yapılıyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tabiat parkında bulunan oyun grupları ve oturma banklarında bakımları gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı İskender Yıldırım, park ve bahçelerin bakım ve onarımlarının yapıldığını kaydederek "Her alanda olduğu gibi yeşil alan, park ve bahçe konusunda da yoğun çalışan bir ilçeyiz. Bu nedenle ekiplerimiz tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Parklarımızı bakım ve onarımla yeniliyoruz. Sürdürülebilir yaşam ve sağlık için yeşil alanlar çok önemli" diye konuştu. - ADIYAMAN

Gölbaşı Belediyesi, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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