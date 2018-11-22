Tabiat Parkları Sonbahar Renkleriyle Büyülüyor

22 Kasım 2018 Perşembe 11:23



22 Kasım 2018 Perşembe 11:23

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Denizi, sahilleri ve tarihi dokusuyla ön plana çıkan Sinop'ta, tabiat parklarında yaşanan sonbahar güzellikleri ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.Yaz ayları boyunca binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop'un doğal güzellikleriyle ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleleri ve Çatak Kanyonu tabiat parkları sonbahar mevsiminin renklerine büründü.Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin dört mevsim gezilmesi ve görülmesi gerektiğini söyledi.Orman zengini bir kente sahip olduklarına işaret eden Kaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan tabiat parklarının kent turizmine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.Kaya, yaz sezonunda Sinop'un tercih edilmesindeki önemli faktörlerden birinin de tabiat turizmi olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi:"Denizi, sahilleri ve tarihi dokusuyla ön plana çıkan kentimiz doğa güzellikleriyle de bu mevsimde göz kamaştırıyor. Zaten bilindiği gibi Sinop orman açısından çok zengin bir il. Özellikle Erfelek, Ayancık, Türkeli gibi ilçelerimizde çok gür ormanlara sahibiz. Ormanlar doğal yapıları gereği bu mevsimde görsel anlamda büyüleyici oluyorlar. Bunlara bir de tabiat parklarımız eklenince müthiş görüntüler ortaya çıkıyor. Biz herkesin bu güzellikleri görmesinden yanayız.""Dört mevsim görülmesi gerekir"Kaya, Sinop'un insana huzur veren bir ortama sahip olduğunu dile getirerek, "Doğa ile iç içe sesiz, sakin bir ortam arayanların adresi mutlaka Sinop olmalı. Tabiat parklarımızı, yaptıkları yatırımlarla daha da güzelleştiren ve aynı zamanda koruyan Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teşekkür ediyoruz." sözlerine yer verdi.