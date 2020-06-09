Tabiat parklarına uyarıcı pankartlar asıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü(DKMP) Eskişehir Şubesi tarafından kentte bulunan bazı park girişlerine, pandemi uygulamalarını kapsayan uyarıcı pankartlar asıldı.

Tabiat parklarına uyarıcı pankartlar asıldı
09.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:25
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü(DKMP) Eskişehir Şubesi tarafından kentte bulunan bazı park girişlerine, pandemi uygulamalarını kapsayan uyarıcı pankartlar asıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Eskişehir Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından Musaözü ve Yunusemre Tabiat Parklarına, vatandaşların pandemi sürecinde uyması gereken kuralları kapsayan uyarıcı pankartlar ve bilgilendirici tabelalar asıldı. Parklara gelen ziyaretçilerin, kurallara dikkat etmesi ve gerekli özenin gösterilmesi gerektiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yunusemre, Eskişehir, Güncel, Haber

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