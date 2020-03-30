Tabiat parklarına virüs engeli
Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü korona virüs nedeniyle tabiat parkları bütün ziyaretçilere kapatıldı.
30.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:00
Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü korona virüs nedeniyle tabiat parkları bütün ziyaretçilere kapatıldı.
Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bilim kurulu tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı talimatları ile koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında tabiat parkları bütün ziyaretçilere kapatıldığını belirtti. Yapılan paylaşımda "Bilim kurulumuzun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanımızın talimatları ile koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında Zonguldak İl Şube Müdürlüğümüz tabiat parkları bütün ziyaretçilere kapatılmıştır." - ZONGULDAK
Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bilim kurulu tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanı talimatları ile koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında tabiat parkları bütün ziyaretçilere kapatıldığını belirtti. Yapılan paylaşımda "Bilim kurulumuzun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanımızın talimatları ile koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında Zonguldak İl Şube Müdürlüğümüz tabiat parkları bütün ziyaretçilere kapatılmıştır." - ZONGULDAK
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Kaynak: İHA
Etiketler: Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı, Zonguldak, Güncel