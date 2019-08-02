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TABİP Bilim Yaz Okulu'dan TBMM'ye ziyaret

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında ilki düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu grubu, Meclis'i ziyaret etti.

02.08.2019 13:54 TABİP Bilim Yaz Okulu'dan TBMM'ye ziyaret
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında ilki düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu grubu, Meclis'i ziyaret etti.
TABİP Bilim Yaz Okulu, Parlamenter Danışmanlar Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Tutar ile Türkiye Etiyopya Dostluk Platformu Başkanı Oğuz Atalay eşliğinde TBMM'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaretçi grup, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Meclisin hasar gören bölümlerini de gezerek, hain darbe girişiminin vehametini yerinde gözlemledi.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri tarafından da kabul edilen ziyaretçi gruba, Meclis gezdirilerek bilgi verildi.

Etiyopya, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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