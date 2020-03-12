Tabipler halı sahada bir araya geldi
Aydın Tabip Odası'nın 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında hekimler halı sahada bir araya geldi.
12.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:17
Aydın Tabip Odası'nın 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında hekimler halı sahada bir araya geldi. Kırsal Kocagür Mahallesi'nde bir araya gelen hekimlerin futbol karşılaşmasını hanımlar yönetti.
Hekimlik mesleğinin hayatın her alanında ve her kesiminde eşitlikçi ve kapsayıcı olması nedeniyle bu yıl ki etkinliğin özellikle Kocagür köyünde yapıldığını belirten Tabip Odası Başkanı, maçın bir bayan hakem tarafından yönetilmesinin de bu maça ayrı bir keyif kattığını belirtti.
ADÜ Tıp Fakültesi doktorlarının oluşturduğu takım, Aydın Aile Hekimleri ve Efeler İlçe Sağlık Müdürü'nün de içinde bulunduğu doktorlardan oluşan takımla bir dostluk maçı yaptı. Maçı Aydın Tabip Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kocagür Muhtarı, Kocagür İlköğretim Okulu müdürü ve öğretmenleri ile Kocagürlü vatandaşlar izledi.
Dostluğun kazandığı maçtan sonra bir araya gelen doktorlar, köy halkı ile Tabip Odası'nın hazırladığı ikramlar eşliğinde keyifli bir sohbetle geceyi tamamladılar. - AYDIN
Hekimlik mesleğinin hayatın her alanında ve her kesiminde eşitlikçi ve kapsayıcı olması nedeniyle bu yıl ki etkinliğin özellikle Kocagür köyünde yapıldığını belirten Tabip Odası Başkanı, maçın bir bayan hakem tarafından yönetilmesinin de bu maça ayrı bir keyif kattığını belirtti.
ADÜ Tıp Fakültesi doktorlarının oluşturduğu takım, Aydın Aile Hekimleri ve Efeler İlçe Sağlık Müdürü'nün de içinde bulunduğu doktorlardan oluşan takımla bir dostluk maçı yaptı. Maçı Aydın Tabip Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kocagür Muhtarı, Kocagür İlköğretim Okulu müdürü ve öğretmenleri ile Kocagürlü vatandaşlar izledi.
Dostluğun kazandığı maçtan sonra bir araya gelen doktorlar, köy halkı ile Tabip Odası'nın hazırladığı ikramlar eşliğinde keyifli bir sohbetle geceyi tamamladılar. - AYDIN
Kaynak: İHA
Etiketler : Tıp Bayramı, 14 Mart, Futbol, Aydın, Güncel
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