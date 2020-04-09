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Tablet almak için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Muş'ta yaşayan 12 yaşındaki Muhammed Hazan Balkaya, tablet almak için biriktirdiği parayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

09.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:35
Muş 'ta yaşayan 12 yaşındaki Muhammed Hazan Balkaya, tablet almak için biriktirdiği parayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Merkeze bağlı Sunay Mahallesi'nde yaşayan 7. sınıf öğrencisi Balkaya, kumbarasında biriktirdiği 130 lirasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı kampanyaya bağışlamaya karar verdi.
Balkaya, kumbarasındaki parayı babasına teslim ederek kampanya için açılan hesaba yatırılmasını istedi.
Tablet almak için biriktirdiği parayı bağışlamak istediğini belirten Balkaya, "Şimdi herkesin birbirine destek olma zamanı. Benim de ihtiyacım var ama benden daha çok ihtiyacı olan kardeşlerim olduğuna inandığım için harçlıklarımı bir daha toplayıp bağış yapacağım. Biz bize yeteriz Türkiyem, biz bize yeteriz güzel ülkem." diye konuştu. Tablet almak için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Muş, Güncel
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