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Tablet için biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı

Muş'ta yaşayan 12 yaşındaki Muhammed Hazan Balkaya, tablet almak için kumbarada biriktirdiği harçlığını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

09.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:37
Tablet için biriktirdiği parasını
Muş 'ta yaşayan 12 yaşındaki Muhammed Hazan Balkaya, tablet almak için kumbarada biriktirdiği harçlığını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destekler devam ediyor. Merkeze bağlı Sunay Mahallesi'nde ikamet eden 7. sınıf öğrencisi Muhammed Hazan Balkaya, tablet almak için kumbarasında biriktirdiği 130 TL'sini kampanyaya bağışladı.

"Şimdi herkesin birbirine destek olma zamanı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek olmak için kumbarasında biriktirdiği tablet parasını bağışlamak istediğini ifade eden Balkaya, "Şimdi herkesin birbirine destek olma zamanı. Benim de ihtiyacım var, ama benden daha çok ihtiyacı olan kardeşlerim olduğuna inandığım için harçlığımı bir daha toplayıp bağış yapacağım. Biz bize yeteriz Türkiyem, biz bize yeteriz güzel ülkem" dedi.

Muhammed Hazan Balkaya, kumbarasındaki parayı babasına teslim ederek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" için açılan hesaba yatırılmasını istedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Muş, Güncel
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