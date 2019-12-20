"Tablet ile Türkiye'den Hindistan'daki hasta ameliyat edilebilecek"

SAĞLIK sektöründe dijitalleşme ve yapay zeka teknolojileri İstinye Üniversitesi'nde 'Sağlık Yönetiminde Değişen Paradigmalar: Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme ve Yapay Zeka Konferansı'nda tartışıldı. Konferansta konuşma yapan İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta yapay zeka teknolojileri ile birlikte Türkiye'deki bir doktorun Hindistan'da bir hastayı ameliyat edebilecek hale geleceğini söyledi.

"BASİT HASTALIĞI OLANLAR HASTANEYE GİTMEYECEK"

Yapay zeka teknolojilerinin teşhis ve tanıda birçok fark yarattığını belirten Usta, bu durumun doktorlara bir avantaj sağladığını ancak son kararı yine doktorun verdiğini söyledi. Usta, "Yapay zeka ile biz ne üretirsek üretelim doktor yine hasta ile muhatap olabiliyor ama bir fark olacak. Basit hastalığı olan insanlar muhtemelen yapay zeka yazılımları sayesinde hastaneye gitmemeye başlayacak. O zaman doktorların zamanları daha rahatlamış olacak. Hastalar hastaneye gitmeyince doktorlar artık hastalara daha fazla vakit ayıracaklar. En çok vakti en kritik hastalara ayırmaya başlayabilecekler. Özetle yapay zeka sisteme yeni bir dizayn getiriyor ve gelecekle ilgili alışkanlıklarımızı değiştiriyor" dedi.

Yapay zekada veri toplamanın çok önemli olduğunu ve veriyi işleyerek bilim dünyasına da katkıda bulunulduğunu ifade eden Usta, "Yapay zekada elinizde çok büyük bir data varsa doktorun 20 yılda göreceğinin 20 katını 6 ayda yapay zekaya öğretiyoruz ve bilgiyi unutmayan bir hafıza elinizde oluyor" dedi.

"DATA DÜNYADA HİDROKARBON YATAKLARINDAN DAHA DEĞERLİ"

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Muharrem Usta sağlık alanında kamu kurumları haricinde dünyadaki en büyük 10 veri deposundan birine sahip olduklarını belirterek şunları söyledi: "Şu anda hidrokarbon yatakları birbiriyle savaşıyor ama hidrokarbon yataklarından daha değerli bir şey var artık: Büyük veri. Kim o büyük veriyi yakalar ve yapay zeka ürünü geliştirmek üzere hazırlar ve kullanmaya başlarsa dünyaya onlar hükmedecekler."

"BURADAN HİNDİSTAN'DAKİ HASTAYI AMELİYAT EDEBİLİR"

Yapay zeka sayesinde Türkiye'den Hindistan'daki bir hastanın ameliyat edilebilecek noktaya geldiğini söyleyen Usta sözlerine şöyle devam etti: "Elimizde bir tablet ile buradan Hindistan'daki bir hastayı masa üstündeki robotik kollarla ameliyat edebilriz. Yaptığı ameliyatın başarısını da yaptığı anda test edebiliriz. Yapay zeka doktoru takip ediyor ve iyi gidiyorsa devam edebiliyor. Biraz tuhaflık varsa sarı ışık yanabiliyor, eğer hastaya zarar vermeye başlıyorsa kırmızı ışık yanıyor ve gerekirse robotun kolları orada ameliyatı kesebilir. Yani yapay zeka bir taraftan doktora inanılmaz destek olurken bir taraftan insan sağlığı ile ilgili olağanüstü katkılar ortaya çıkarmaya başlayacak."

"SAĞLIK YÖNETİMİNDE YAPAY ZEKA SAYESİNDE DAHA VERİMLİ ÇALIŞICAĞIZ"

İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk ise 'Sağlık Yönetiminde Değişen Paradigmalar: Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme ve Yapay Zeka' konferansının 18 Aralık Sağlık Yöneticileri Günü nedeniyle düzenlendiğini belirterek şunları söyledi: "Ülkemizde sağlık sistemleri çok hızla gelişiyor. Teknoloji dünyada çok değişiyor. Özellikle yapay zeka sistemleri işin içine dahil olmaya başladı. Bu nedenle de artık biz sağlık yönetiminde yönümüzün değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Üniversite olarak da yapay zeka ve dijitalleşme bizim hedeflerimiz arasında. Bu alanda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sağlık yöneticilerini ve profesyonellerini de bu işin içine dahil etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle planladığımız konferansta da konuşmacılarımız özellikle sürdürülebilirlik, yapay zeka ve dijitalleşme üzerine konuştu."

Yapay zeka teknolojilerinin sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracağını belirten Dr. Kalmuk sözlerini şöyle noktaladı: "Bu bizim işimizin artık bittiği anlamına mı geliyor? Kesinlikle tam tersi verimliliği arttırmada aslında alt iş kadrolarındaki işleri makineler yaparak daha verimli, bakıma yönelik işlerde ve hastaların sağlığını geliştirmeye yönelik işlerde öne çıkmaya başlıyoruz. Teknoloji ile birlikte aslında israfı önlüyoruz. Yapay zeka aynı zamanda işleri kısaltıyor, hasta kayıtlarını daha doğru tutmamızı sağlıyor. Yapay zeka ve dijitalleşme sayesinde hastalık verilerini işleyerek daha doğru ve verimli bilgiye ulaşıyoruz.

İstinye Üniversitesi'nde düzenlenen ve akademisyen, öğrenci ve sağlık profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği konferansta İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr Erdal Karaöz, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur ve Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti konuşma yaptı.

KONFERANSA YOĞUN İLGİ

İstinye Üniversitesi'nde düzenlenen ve akademisyen, öğrenci ve sağlık profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği konferansta İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr.Öğr.Üy.Gülhan Kalmuk ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr Erdal Karaöz'ün açılış konuşmaları ile başlayan konferansta, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur Sağlık Yönetimi alanında ülkemizin yetiştirdiği çok değerli yönetici ve akademisyen olarak kıymetli birikimi ile Sağlık Yönetiminde Sürdürülebilirlik konusunda, İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta Sağlıkta Yapay Zeka konusunda ve Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti ise uzun yıllar sağlık sektöründe birçok hastanenin kuruluşunda ve yönetiminde yer almanın getirdiği ulusal ve uluslararası deneyimleri ile Hastanelerde Yapay Zeka konusunda önemli bilgileri dinleyicilerle paylaştı.