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Tablet parasını kampanyaya bağışladı, belediye başkanı hediye etti

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde yaşayan Elanur Tan (9), tablet almak için kumbarasında biriktirmeye başladığı 230 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.

02.04.2020 10:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:54
Tablet parasını kampanyaya bağışladı, belediye başkanı hediye etti

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde yaşayan Elanur Tan (9), tablet almak için kumbarasında biriktirmeye başladığı 230 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı. Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da Elanur'a kampanyaya verdiği destek için teşekkür edip, tablet hediye etti.

Develi'de yaşayan Ümit-Hatice Tan çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Elanur Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasını öğrenince destek vermek istedi. Elanur, tablet almak için kumbarasında biriktirmeye başladığı 230 lirayı kampanyaya bağışlamak istediğini annesi Hatice Tan'a söyledi. Anne Tan'ın onay vermesiyle Elanur, biriktirdiği parayı ailesiyle bankada kampanya için açıklanan hesap numarasına yatırdı.

'VİRÜSÜ HEP BİRLİKTE YENECEĞİZ'

4'üncü sınıf öğrencisi Elanur Tan, tablet alabilmek için okul ve bayram harçlıklarını kumbaraya attığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanı'mızın yardım açıklamasını duyduktan sonra kumbaramı anneme getirdim ve 'Bu da benim yardımım olsun' dedim. 'Tableti daha sonra alırız' diye düşündüm. Biriktirdiğim paraları bankaya yatırdık. İnşallah bu virüsü hep birlikte yeneceğiz" dedi.

Anne Hatice Tan ise kızı Elanur'un bağış yapmak istediğini belirterek, "Kızım Elanur televizyon izlerken yaşanan virüs salgınından ve Cumhurbaşkanı'mızın açıklamalarından etkilenmiş olacak ki kumbarasını bana getirip, 'Kampanyaya yatıralım' dedi. Ben de 'Bu senin tablet için biriktirdiklerin' dedim. 'Olsun' diyerek kumbarayı bana teslim etti. Beraber bankaya gittik ve kampanyaya destek verdik" diye konuştu.

BAŞKANDAN TABLET HEDİYESİ

Öte yandan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da Elanur Tan'a kampanyaya verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, tablet hediye etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Develi, Güncel
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