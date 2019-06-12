Tabu , müzik listelerinde yerini aldı

Bir anıya tanıklık eden tabu şarkısının klibi ise netd kanalında hızla yükselmeye devam ediyor.

İSMİM BENİM PROJEM!

Farklı tarzlarda 500 tanebesteye sahip,başarılı sanatçı hem yorumcu kimliği ile hem de yaptığı bestelerle adından sıkça söz ettirecek.

Var oluşunu Mahlas Muhlis ismiyle bütünleştirdiğini ifade eden sanatçı, ismimde ''İşte Bu Benim'' diyorum. Beni ifade ediyor şeklinde kendini anlattı.

Tabu şarkısının diğer bestelerinde olduğu duygu birikintilerinden oluşmasıyla ortaya çıktığını ve dinleyiciyle buluştuğunu söyledi.

Kendine özgü tarzıyla herkese hitap eden müzik tarzını her parçasıyla gündeme taşımak için sabırsızlanıyor.

''Yaptığım müzikler yazarken bana tarzları ile geliyor'' sözleriyle yapmış olduğu şarkıların birçok kategoriye hitap ettiğini, tek bir kategoriye bağlı kalmadığını sözlerine ekledi. klipte evlenme teklifi!

Tabu şarkısını kliplendirirken kadın oyuncuya evlenme teklifi geldiğini anlatan Mahlas Muhlis , ilk şarkısında güzel bir anıya ortaklık ettiğini ifade etti.

Şarkılarının hepsinin gerçek bir hikâyesi olduğunu söyleyen sanatçı bunu dinleyicilerine hissettireceğini dile getirdi.

Küçüklükten bu yana kurduğu hayalleri tek tek gerçekleştiren ,Mahlas hazırda bulunan birçok albüm ve yeni besteleriyle sık sık dinleyicisiyle buluşacağını ifade etti.

Kaynak: Bültenler