Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Taburcu edilen 12 Cezayirli, ülkelerine gönderiliyor

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Karabük'te yurda yerleştirilen ve hastalık belirtileri görülmesi üzerine tedaviye alınan 12 Cezayir vatandaşı, taburcu edildi.

11.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:59
Taburcu edilen 12 Cezayirli, ülkelerine gönderiliyor

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Karabük 'te yurda yerleştirilen ve hastalık belirtileri görülmesi üzerine tedaviye alınan 12 Cezayir vatandaşı, taburcu edildi. Cezayirliler, uçakla ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul 'a götürüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşları iptal edilince İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayir, Ürdün ve Tunus vatandaşı 1724 kişi, 26 Mart günü otobüslerle getirildikleri Karabük'te, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildi. 1712 kişi, geçen hafta ülkelerine gönderilirken, hastalık belirtisi gösterilen 12 Cezayir vatandaşı tedaviye alındı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 14 günlük tedavilerinin sonundan koronavirüs testleri negatif çıkan 12 Cezayir vatandaşı bugün taburcu edildi. Cezayirliler, uçakla ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul'a götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Karabük, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Haberler ›› Güncel ››Taburcu edilen 12 Cezayirli, ülkelerine gönderiliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:46: Tatvan'da içme suyu hattındaki arıza onarılıyor - Haber 15:46: AK Parti'li Kurtulmuş: "Küresel gelir adaletsizliğine karşı yeni bir mücadele dönemi başlamalıdır" - Haber 15:45: AÇ KALAN SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN MAMA BIRAKILDI - Haber 15:44: Kaymakamlık açık olan iş yerlerini açıkladı - Haber 15:44: Seydişehir sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe büründü - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler