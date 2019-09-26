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Taburcu edilen Emniyet Müdürü için veda töreni

Emniyet Müdürleri Kararnamesi'yle Kayseri il Emniyet Müdürlüğüne atanan Kamil Karabörk, Hatay'dan ayrıldı.

26.09.2019 17:36
Emniyet Müdürleri Kararnamesi'yle Kayseri il Emniyet Müdürlüğüne atanan Kamil Karabörk, Hatay'dan ayrıldı.
Niğde-Bor kara yolunda 9 Eylül'de geçirdiği trafik kazasında eşi hayatını kaybeden, iki kızı ile kendisi yaralanan Karabörk için Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinden taburcu edilmesinin ardından Hatay'da tören düzenlendi.
Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Karabörk, makamında kurum amirlerini ağırladı. Ardından müdürlük bahçesine inen Emniyet Müdürü Karabörk, burada düzenlenen törenle emniyet personeliyle vedalaştı.
Karabörk'ün sağlık kontrollerinin sürdüğü, ekim ayı içerisinde Kayseri'de görevine başlayacağı öğrenildi.
Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, 9 Eylül'de Niğde-Bor kara yolunda Süleyman Şahin'in kullandığı 33 NC 389 plakalı tankerle çarpışmış, kazada Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetmişti. Kazada Emniyet Müdürü Karabörk, 2 kızı ve otomobilde bulunan Mehmet Ali Kazğı yaralanmıştı.
Taburcu edilen Emniyet Müdürü için veda töreni

Kamil Karabörk, Karabörk, Kayseri, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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