Haberler » genel » Taburcu olan Barış Pınarı Harekatı Gazisi memleketinde törenle karşılandı

Taburcu olan Barış Pınarı Harekatı Gazisi memleketinde törenle karşılandı

Taburcu olan Barış Pınarı Harekatı Gazisi memleketinde törenle karşılandıSAKARYA - Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Akyazılı Uzman Çavuş Faruk Kumaş taburcu oldu.

24.10.2019 14:33
Taburcu olan Barış Pınarı Harekatı Gazisi memleketinde törenle karşılandı
SAKARYA - Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Akyazılı Uzman Çavuş Faruk Kumaş taburcu oldu. Gazi Kumaş, memleketi Akyazı ilçesinde törenle karşılandı.
Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Faruk Kumaş, gördüğü tedavi sonrasında taburcu edildi. Uçakla İstanbul'a gelen Faruk Kumaş, Akyazı Belediyesi Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Akyazı Alaağaç Mahallesindeki evine getirildi. Gazi Faruk Kumaş için Akyazı'da karşılama töreni düzenlendi.
Gazi Kumaş'ı Akyazı Belediye Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İlçe Müftüsü İzzet Şener, AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cindioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş, Alaağaç Muhtarı Zafet Karaca, Gaziler Derneği Başkanı, silah arkadaşları ve komutanlar karşıladı.
Taburcu olan Barış Pınarı Harekatı Gazisi memleketinde törenle karşılandı

Barış Pınarı Harekatı, Akyazı, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
15:12 96. Yıl Cumhuriyet Koşusu düzenlendi, koşuda fenalık geçiren sporculara öğretmenler yardım etti
15:06 Sakarya Ziraat Odaları Kurulu Başkanı Bayraktar'dan anız yakmaya karşı uyarı
15:04 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
15:01 Bakan Gül: "Vatandaşımızın yargıya güveni artacak"
14:53 Prof. Dr. Alper İlki: "Yapıların 26 Eylül'deki depremin 8 ila 10 katı bir etkiye maruz kalması söz...
14:33 Taburcu olan Barış Pınarı Harekatı Gazisi memleketinde törenle karşılandı
13:57 Bakan Dönmez: "Türkiye'nin tam bağımsızlığı ve güçlü yarınları için Ar-Ge hayati bir basamak"
24.10.2019 15:19:38