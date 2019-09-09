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Taburcu oldu trafik kazasında yaralandı

Adana'da taburcu olduktan sonra ambulansla Hatay'a götürülen kadın, aracın otomobille çarpışması sonucu yaralandı.

09.09.2019 19:53
Adana'da taburcu olduktan sonra ambulansla Hatay'a götürülen kadın, aracın otomobille çarpışması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adana'da özel bir hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu olan yatalak Ebide Barutçu (64), özel ambulansla Hatay'daki evine gitmek üzere hareket etti.
Barutçu'yu taşıyan Serkan Yiğitbaş idaresinde 31 SV 112 plakalı özel ambulans, merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda kavşakta Batuhan Yılmaz'ın kullandığı 01 FN 683 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, başından aldığı darbe sonucu yaralanan Barutçu, 112 Acil Sağlık ekibince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Taburcu oldu trafik kazasında yaralandı

Hatay, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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