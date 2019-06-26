26.06.2019 07:50
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Tabut başında fotoğraf çektiren Selen Görgüzel, eleştirilere ateş püskürdü

Usta oyuncu Enis Fosforoğlu'nun cenaze töreninde tabut başında poz verdiği için eleştirilen Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından eleştirilere ateş püskürdü.

Başarılı oyuncu Enis Fosforoğlu , geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Dün son yolculuğuna uğurlanan Fosforoğlu'nun cenazesine katılan Hamdi Alkan , tabut başında gözyaşı döken eşi Selen Görgüzel 'in fotoğraflarını çekmiş ve bu görüntüler tepki çekmişti.

"ÇOK CANIMI YAKTINIZ, HESAP VERECEKSİNİZ"

Selen Görgüzel Alkan kendisine gelen eleştiriler üzerine konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Alkan açıklamasında şunları söyledi:

"Bugüne kadar hayatımı evladımı ailemi hiçe sayarak beni bir magazin figürü haline getirmeye çalıştınız ses etmedim...Hepinizle arkadaşlık dostluk ettim onların da işidir dedim! ama bu sefer olmadı çok canımı yaktınız hem de acım varken yaptınız hiç bir zaman affetmeyeceğim... Bu haberi yapan hem Allah katında hem de adalet önünde hesabını verecek!

"KENDİNİZİ ALLAHLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

Vicdansızsınız! Lanet olsun sizin magazin anlayışınıza! Benim canımı acımı sorgulayacak kadar kendinizi Allahlaştırmaya kalkıyorsunuz! Baba dediğim Enis abimi kaybetmişim yüreğim dağlanırken tabut başındaki fotoğraflarımı paylaşıp acımı şova döndüren sizsiniz!

"HABER YAPAN SİZ, YERİLEN BEN"

Bir de tabut başında poz verdi diye haber yapmışsınız yazık size! Eşimden ben rica ettim. Enis babamın tabut ve cenaze fotoğraflarını çek diye çünkü hayat Instagram 'dan ibaret değil. Aile arşivi denen bir şey var. Acını sevincini özel sakladığın! Ben çekip bir yerde mi paylaştım? çeken siz! Haber yapan siz! Yerilen ben! Enis baba çok özür dilerim böyle saçma sapan bir magazin haberinde adın benim yüzümden geçtiği için!"

Tabut başında fotoğraf çektiren Selen Görgüzel, eleştirilere ateş püskürdü

Hamdi Alkan, Enis FosforoğluHamdi Alkan, Enis Fosforoğlu'nun tabutuna sarılan eşinin fotoğrafını çekti

Enis Fosforoğlu , Selen Görgüzel , Magazin

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR(7)
KAZDALLI:İŞTE YILLARDIR SÖYLEDİĞİM ŞEY ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR SİYASETTEDE BÖYLE KİMİN İNİNE GİRİLİYORSA HEMEN SOKUYO SANATCILAR AYDINDI İŞTE SANATÇININ YORUMU
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GEMODEM:SOSYAL MEDYA OLMASSA KİMSE SENİN KİM OLDUĞUNU BİLMEZ DÜDÜK BIRAK ŞOVU TABUTLA FOTOĞRAF ÇEKİNMEK NEDİR YA
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47:Ayıp be insanların en acılı gunun de bu yapılırmı
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SEVİN:nedir bu unlulerle alip veremediginiz su sosyal medya cikti cikali herkes kendini bi halt saniyo herkes kendi isine baksin siz siradan insanlarsiniz ama kendinizi unlu saniyorsunuz zavallilar
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