12 Aralık 2018, 12:55
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Çaresiz Kalan Çift, Engelli Çocuklarını Tabutları Yakarak Isıtmaya Çalışıyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 çocukları kalbi delik ve zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Sungur çifti, derme çatma evlerinde bir yardımseverin getirdiği tabutları kırıp tahtalarını yakarak ısınmaya çalışıyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 çocukları kalbi delik ve zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Sungur çifti, zor şartlarda yaşamlarını sürdürüyor. Kudbettin Sungur, eşi ve 2 çocuğunu soğukta, bir kişinin getirdiği tabutları kırıp, tahtalarını yakarak ısıtmaya çalışıyor.

TABUTLARI KIRIP TAHTALARINI YAKIYORLAR

Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Ozan Sokak'taki derme çatma bir evde yaşayan Sungur ailesi, zor şartlarda yaşamlarını sürdürüyor. Motosiklet kazasından sonra unutkanlık yaşamaya başlayan Kudbettin Sungur, eşi ve 2 çocuğunu soğukta, bir yardımseverin getirdiği tabutları kırıp tahtalarını yakarak ısıtmaya çalışıyor. 4 kişilik aile, karınlarını da yemek fabrikaları ve taziye evlerinden artan yemekleri toplayarak, doyurabiliyor.

"YÜK TAŞIYARAK PARA KAZANIYORUM"

Baba Sungur, yaşadıklarını şöyle anlattı: "14 Mart 2016 başlayan ve 20 Nisan 2018 sona eren çatışmalarda ev eşyalarımız tamamen tahrip oldu. İki oğlum Bünyamin ve Yusuf zihinsel engelli ve kalpleri delik dünyaya geldi. Birini ameliyat ettirebildim. Üç tekerlekli bisiklet ile yük taşıyarak para kazanıyorum. Kirada oturuyoruz. Aylık 400 lira kira ödüyorum. Çocuğumun engelli maaşı var, 3 ayda bir 400 lira. Bu parayı da kiraya veriyorum. Nusaybin Sosyal Yardımlaşma 3 ayda bir 100 lira veriyor. Başka da yardım alamıyorum. Çoğu zaman evde yiyecek olmadığı için, yemek fabrikalarından ve taziye evlerinden artan yemekleri toplayıp çocuklarıma getiriyorum. Isınmak için yakacak odunum yoktu. Bir vatandaş tahtalardan yapılmış tabutları getirdi. Kırıp, tahtalarını sobada yakıyoruz. Hayırseverlerden yardım bekliyorum."

İşte yürek sızlatan o görüntüler;

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:55



YORUMLAR (40)
MATİ: BUNLAR HEP ACINDIRMA DEVLET HER IMKANI OLMAYAN NI EVINE KADAR KOMUR RUNU TESLIM EDIYOR BU NE ALAKA BEN HEPSININ FARKINDAYIM SOL MEDYA GURUBU BUNLAR İŞLERİ O
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ÇAĞLAR DUMAN: Rabbım yardım etsın sagda solda harcamalarını paylasan sonradan gormelerede bıraz vıcdan versın inşallah.. inş haluk levent abımız gorur ve yardım baslıgı adı altında sosyal mecralardan destek kampanyası baslatır
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XXXX: Yalan haber ...aylık artı bakım parası veriliyor ...devlet daha ne yapsın aslında sadece aylık verilmesi lazım bakım parası fazla ...
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ZAZA12: XXX isimli denya sen bu güne kadar cebinden kaç para suriyelilere para verdin dingil adamlar sana sığınmış bumudur senin vicanlığın bu mudur senin insanlığın sen sana sığınan senden aman dileyen misafirlerine böyle mi davranıyorsun ayıp be ayıp
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ON5 TATİLİNE SON 37 GÜN KALDI: yukarıda ALLAH var çook ama çoookk zengin olsaydım elimden gelen MANEVİ-MADDİ yardım yapardım inanın bana ama işte işte işte zor bir durum zor 1 soru
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