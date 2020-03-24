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Tabutlu "evde kal" çağrısına adli işlem yapıldı

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunmak için otomobilinin üzerinde "Eğer bu okunan selanın senin ya da bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazılı bir tabutla tur atan kişi hakkında adli işlem yapıldı.

24.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:40
Bolu 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunmak için otomobilinin üzerinde "Eğer bu okunan selanın senin ya da bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazılı bir tabutla tur atan kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, özel sektörde işçi olarak çalışan Murat Ç. (33), koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına vatandaşların uymadığı gerekçesiyle minyatür bir tabut hazırladı.
Üzerine de "Eğer bu okunan sela senin ya da bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazısı asan Murat Ç, tabutu aracının üstüne bağlayarak kent merkezinde tur attı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli işlem sonucu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Asayiş ve Güvenlik Şubesi ekipleri şahsın Dodurga Mahallesi'de bulunan evine giderek minyatür tabuta el koydu.
Emniyete götürülen Murat Ç. hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan işlem yapıldığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Murat Ç, gazetecilere yaptığı açıklamada, topluma bir mesaj verebilmek ve evde durmayıp dışarı çıkanlar için bir proje yapmak istediğini ifade etti.
Yaptığı bu proje sonucunda olumlu tepkinin yanında olumsuz tepkiler de aldığını belirten Murat Ç, "Yapacak bir şey yok. Devletimizin kurallarına uyacağız. Bu da bir örnek mesela. Uymazsak sonuçlarına katlanıyoruz." dedi.
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Tabutlu ’evde kal’ çağrısına adli işlem yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler : İşçi, Bolu, Güncel

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Tabutlu "evde kal" çağrısına adli işlem yapıldı

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