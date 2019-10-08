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Tabyalarda uygunsuz fotoğraf çektiren kadın hakkında yasal süreç başlatıldı

Erzurum'da, tabyalarda uygunsuz kıyafetle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştığı belirtilen kadın hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

08.10.2019 18:28Tabyalarda uygunsuz fotoğraf çektiren kadın hakkında yasal süreç başlatıldı
Erzurum'da, tabyalarda uygunsuz kıyafetle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştığı belirtilen kadın hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bir kadının, 8 Ekim 2019 tarihinde, Erzurum'daki Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nda bulunan tabyalarda uygunsuz kıyafetlerle çekilip sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafların bazı basın yayın organlarında yayınlandığının üzülerek görüldüğü belirtildi.
Kurumun habere konu olan söz konusu fotoğrafların çekimiyle ilgili izin ya da onay vermesinin kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:
"Haber içeriklerinde yer alan müstehcen görüntülerin kullanılmak suretiyle Nen Hatun Tarihi Milli Parkı'nın manevi şahsiyetine zarar verdiği ortadadır. Söz konusu fotoğrafı çektiren şüpheli şahısla ilgili yasal süreç başlatılmıştır."

Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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