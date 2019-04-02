Tacettin Çiyim Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ TAVAS belediye başkan adayı olan Tacettin Çiyim isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ TAVAS ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Tacettin Çiyim isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ TAVAS adayı Tacettin Çiyim kimdir? BTP DENİZLİ TAVAS adayı Tacettin Çiyim yüzde kaç oy aldı?

Tacettin Çiyim Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ TAVAS belediye başkan adayı olarak gösterilen Tacettin Çiyim TAVAS ilçesinde % 0,20 oranında oy almıştır. TAVAS ilçesinde % 0,20 oranında oy olan Tacettin Çiyim adlı BTP adayı toplamda 60 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ TAVAS ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.