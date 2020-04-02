Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tacettin Veli Mahallesi'nde çok yönlü çalışma başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tacettin Veli Mahallesinde yapılan reglaj ve temizlik çalışmasına katılarak yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

02.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:49
Tacettin Veli Mahallesi'nde çok yönlü çalışma başladı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tacettin Veli Mahallesinde yapılan reglaj ve temizlik çalışmasına katılarak yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Palancıoğlu reglajı ve temizliği yapılan alanların otopark olarak kullanılacağını da söyledi.

Sosyal mesafeyi koruyarak sahada yapılan çalışma hakkında yetkililerden bilgi alan ve alanı inceleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, "Tacettin Veli Mahallemizdeyiz. Burası şehir merkezi. Şehir merkezleri misafir odaları gibidir, her zaman temiz ve bakım olması lazım. Bu kapsamda şuanda çalışmalara başladık. Korona virüs salgınından dolayı personellerimizin çoğu çalışmıyor. Arazi çalışmalarında sıkıntı yok. Fırsattan istifade şehir merkezimizi tamamen temizliyoruz. Bu alanların reglajını yapıp otopark alanı olarak da kullanılmasını sağlayacağız. Bu sayede şehir merkezindeki otopark sıkıntısını çözmüş olacağız hem de şehir merkezinde bulunan hafriyat ve çöpleri temizlemiş olduk. Burada aynı zamanda terk edilmiş olan metruk binaların sahipleriyle anlaşıp bu binaları yıkıp temizliyoruz. Dolayısıyla şehir merkezi hafriyat ve çöplerden arındırılmış oluyor" dedi

Bölgeye yakın zamanda yaya yolu ve ağaçlandırma çalışması da yapılacağını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Buraların güzelleşeceğinin müjdesini şimdiden veriyorum. İnşallah yaz boyuna çalışmalarımız devam edecek ve şehir merkezinin güzelleştiğini hepimiz göreceğiz. Çünkü yapılan her iş Melikgazi'ye değer" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tacettin Veli Mahallesi'nde çok yönlü çalışma başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Meteoroloji’den sağanak uyarısı! Sel ve su baskını riski var Haberler
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Sel ve su baskını riski var
Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu Haberler
Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran’da belli olacak Haberler
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor Haberler
380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler Haberler
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı Haberler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da eczanelerin çalışma saatleri değişti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı Haberler
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:58: Eskişehir Teknik Üniversitesi "Ev İçi Fiziksel Aktivite Kataloğu" yayınladı - Haber 11:58: Bozkır'da koronavirüs tedbirleri - Haber 11:57: Zonguldak'ta bir mahallede karantina sürüyor - Haber 11:57: Şarkıcı İpek Demir vatandaşa maske dağıttı - Haber 11:56: Çiftçi Mehmet'ten duygulandıran davranış - Haber 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 10:47: Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı - Haber 10:38: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek - Haber 10:36: İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu - Haber