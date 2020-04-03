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Tacikistan bu yıl 21 milyar kilovatsaat elektrik üretecek

Tacikistan'da bu yıl 21 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor.

03.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:36
Tacikistan bu yıl 21 milyar kilovatsaat elektrik üretecek
Tacikistan 'da bu yıl 21 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor.

Tacikistan Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin elektrik üretimi, yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 3,9 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti.
Tacikistan'ın bu yılki elektrik üretiminin 21 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşmesi ve bunun 3 milyar kilovatsaatinin komşu ülkeler Özbekistan , Kırgızistan ve Afganistan'a ihraç edilmesi planlanıyor.
Öte yandan, ülkenin elektrik üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artışla 20,6 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Üretimin 19,1 milyar kilovatsaati hidroelektrik santrallerde, 1,5 milyar kilovatsaati ise termik santrallerde gerçekleştirildi.
Geçen yıl Afganistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a 2,9 milyar kilovatsaat elektrik sevkiyatı yapan Tacikistan, bundan yaklaşık 91,3 milyon dolar gelir elde etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Güncel
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