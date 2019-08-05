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Tacikistan'da eğitim uçağı kazası: 1 ölü

Tacikistan'da AN-2 tipi eğitim uçağının sert iniş yapması sonucu pilotlardan biri hayatını kaybetti.

05.08.2019 18:53 Tacikistan'da eğitim uçağı kazası: 1 ölü
Tacikistan'da AN-2 tipi eğitim uçağının sert iniş yapması sonucu pilotlardan biri hayatını kaybetti.

Tacikistan'daki "Fahrabad" uçak eğitimi merkezinden yapılan açıklamada, dün Farhabad bölgesindeki uçak eğitimi merkezinden havalanan 1978 yapımı AN-2 tipi eğitim uçağının, 8 paraşütçünün atlayışının ardından sert iniş yaptığı belirtildi.
Sert iniş sırasında uçakta hasar meydana geldiği kaydedilen açıklamada, bunun sonucunda 62 yaşındaki pilot İlhom Rahmatov'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, diğer pilot Bahtiyar Davlatov'un ise tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kazanın detaylarının araştırıldığı ifade edildi.

Tacikistan, Pilot, Güncel

Kaynak: AA

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